***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2021 23:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940336
BIST
11:111.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,82
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.447
En Düşük
1.433
11:118,6288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0380
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,6201
11:1110,4958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0543
|Açılış
|: 10,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4861
11:11522,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -4,34
|Açılış
|: 522,65
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
522,51
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ATATP
|29,04
|8.692.195
|% 10,00
|
|RYSAS
|4,22
|11.424.707
|% 8,48
|
|CANTE
|8,04
|31.817.528
|% 6,63
|
|RODRG
|16,49
|1.267.385
|% 5,98
|
|QNBFB
|47,18
|66.335
|% 5,97
|
|METUR
|22,50
|15.944.340
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|745.330
|% -10,00
|
|PKENT
|2.499,90
|1.267.048
|% -7,10
|
|ISBTR
|34.000,00
|34.000
|% -5,03
|
|EPLAS
|31,00
|2.869.122
|% -4,32
|
|GARAN
|8,23
|557.251.914
|% 1,60
|
|THYAO
|14,22
|481.292.968
|% 1,28
|
|SISE
|8,17
|246.389.072
|% 1,24
|
|ASELS
|15,51
|234.055.120
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,25
|176.597.025
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,25
|176.597.025
|% 1,81
|
|GARAN
|8,23
|557.251.914
|% 1,60
|
|TSKB
|1,38
|63.294.289
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,95
|79.813.124
|% 0,00
|
|BOBET
|4,41
|156.618.507
|% 4,26
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6271
|8,6288
|% -0,44
|
|Euro
|10,4907
|10,4958
|% -0,51
|
|Sterlin
|12,1554
|12,2163
|% -0,65
|
|Frank
|9,5560
|9,6135
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2951
|2,3066
|% -0,39
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-7,14
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.462
|3.548
|5,47
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|2,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|-0,42
|