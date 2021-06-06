***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2021 23:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940337
BIST
11:121.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,96
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.447
En Düşük
1.433
11:128,6283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0385
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,6201
11:1210,4957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0544
|Açılış
|: 10,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4861
11:12522,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,65
|Açılış
|: 522,65
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
522,51
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ATATP
|29,04
|8.697.509
|% 10,00
|
|RYSAS
|4,17
|11.931.237
|% 7,20
|
|RODRG
|16,54
|1.280.046
|% 6,30
|
|CANTE
|8,01
|32.351.221
|% 6,23
|
|ETYAT
|3,65
|1.825.585
|% 6,10
|
|METUR
|22,50
|16.248.090
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|745.330
|% -10,00
|
|PKENT
|2.472,00
|1.281.937
|% -8,14
|
|ISBTR
|34.000,00
|34.000
|% -5,03
|
|EPLAS
|31,00
|2.887.293
|% -4,32
|
|GARAN
|8,22
|562.632.968
|% 1,48
|
|THYAO
|14,24
|487.214.671
|% 1,42
|
|SISE
|8,17
|246.622.376
|% 1,24
|
|ASELS
|15,56
|244.626.728
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,25
|177.262.391
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,25
|177.262.391
|% 1,81
|
|GARAN
|8,22
|562.632.968
|% 1,48
|
|TSKB
|1,38
|63.332.286
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,95
|79.902.782
|% 0,00
|
|BOBET
|4,43
|159.563.925
|% 4,73
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6266
|8,6283
|% -0,44
|
|Euro
|10,4899
|10,4957
|% -0,52
|
|Sterlin
|12,1467
|12,2077
|% -0,72
|
|Frank
|9,5490
|9,6066
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,47
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-6,21
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.462
|3.548
|5,47
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|2,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,66
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,49
|71,49
|-0,40
|