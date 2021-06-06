***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2021 23:34
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940338
BIST
11:261.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,12
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.447
En Düşük
1.433
11:268,6241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0427
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,6201
11:2610,4924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0577
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4833
11:26522,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,53
|Açılış
|: 522,46
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
522,13
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ATATP
|29,04
|8.771.880
|% 10,00
|
|RODRG
|17,08
|1.561.407
|% 9,77
|
|RYSAS
|4,23
|13.796.395
|% 8,74
|
|ETYAT
|3,67
|1.868.723
|% 6,69
|
|CANTE
|8,03
|34.149.654
|% 6,50
|
|METUR
|22,50
|18.571.665
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|745.330
|% -10,00
|
|PKENT
|2.500,00
|1.309.430
|% -7,10
|
|EPLAS
|30,42
|3.223.572
|% -6,11
|
|YESIL
|73,00
|4.710.447
|% -5,19
|
|GARAN
|8,23
|605.946.751
|% 1,60
|
|THYAO
|14,25
|573.988.122
|% 1,50
|
|ASELS
|15,48
|282.117.368
|% 2,65
|
|SISE
|8,16
|254.165.999
|% 1,12
|
|KOZAL
|122,00
|190.242.971
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,24
|182.499.478
|% 1,36
|
|GARAN
|8,23
|605.946.751
|% 1,60
|
|TSKB
|1,38
|63.909.182
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,96
|82.361.021
|% 0,51
|
|THYAO
|14,25
|573.988.122
|% 1,50
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6225
|8,6241
|% -0,49
|
|Euro
|10,4869
|10,4924
|% -0,55
|
|Sterlin
|12,1536
|12,2146
|% -0,66
|
|Frank
|9,5529
|9,6104
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% -0,45
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-7,79
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.462
|3.548
|5,47
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|2,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,57
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,61
|71,61
|-0,28
|