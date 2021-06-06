***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2021 23:39
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940341
BIST
11:271.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,32
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.447
En Düşük
1.433
11:278,6242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0426
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,6201
11:2710,4938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0563
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4833
11:27522,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,44
|Açılış
|: 522,55
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
522,13
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ATATP
|29,04
|8.779.199
|% 10,00
|
|RODRG
|17,08
|1.614.522
|% 9,77
|
|RYSAS
|4,22
|13.931.386
|% 8,48
|
|ETYAT
|3,67
|1.874.331
|% 6,69
|
|CANTE
|8,02
|34.293.582
|% 6,37
|
|METUR
|22,50
|18.633.945
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|745.330
|% -10,00
|
|PKENT
|2.500,00
|1.309.430
|% -7,10
|
|EPLAS
|30,42
|3.223.572
|% -6,11
|
|YESIL
|73,00
|4.806.216
|% -5,19
|
|GARAN
|8,22
|607.370.895
|% 1,48
|
|THYAO
|14,26
|579.648.230
|% 1,57
|
|ASELS
|15,49
|286.495.631
|% 2,72
|
|SISE
|8,16
|255.906.913
|% 1,12
|
|KOZAL
|122,40
|204.835.907
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,25
|183.012.210
|% 1,81
|
|GARAN
|8,22
|607.370.895
|% 1,48
|
|TSKB
|1,37
|63.937.928
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|83.010.600
|% 0,51
|
|THYAO
|14,26
|579.648.230
|% 1,57
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6214
|8,6229
|% -0,51
|
|Euro
|10,4848
|10,4900
|% -0,57
|
|Sterlin
|12,1529
|12,2139
|% -0,67
|
|Frank
|9,5505
|9,6081
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% -0,45
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|-7,61
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.462
|3.548
|5,47
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|2,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|-0,36
|