***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 17:04
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946300
BIST
17:201.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,70
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.391
En Düşük
1.376
17:208,6687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0109
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:2010,2849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0134
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
17:20499,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 499,99
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:20
|VKFYO
|7,81
|3.773.477
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.794.422
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.661.028
|% 10,00
|
|KONYA
|931,60
|204.313.692
|% 9,99
|
|BURVA
|24,74
|15.537.518
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.279.508
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|66.546.347
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|VAKKO
|11,72
|20.191.282
|% -3,93
|
|THYAO
|14,03
|947.887.779
|% 2,11
|
|GARAN
|8,59
|874.264.750
|% 2,26
|
|KOZAL
|110,80
|711.556.939
|% -1,77
|
|SASA
|29,40
|628.230.872
|% 2,73
|
|ARCLK
|32,72
|313.762.915
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,23
|230.864.236
|% 1,83
|
|GARAN
|8,59
|874.264.750
|% 2,26
|
|PEKGY
|1,29
|123.549.790
|% 6,61
|
|THYAO
|14,03
|947.887.779
|% 2,11
|
|IZMDC
|2,63
|154.441.879
|% 6,05
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6647
|8,6687
|% -0,13
|
|Euro
|10,2791
|10,2849
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9722
|12,0322
|% 0,03
|
|Frank
|9,3639
|9,4203
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3064
|2,3180
|% -0,04
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|4,02
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.372
|6,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,95
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,08
|76,08
|-0,09
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
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17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, EKGYO
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17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HALKB, GARAN
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17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 06 artarak (% 0.91 ) 1, 227
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ARMDA, BURCE, BURVA, VKFYO, EDATA, TSPOR, SELVA, EUKYO
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17:33
VAKFN, CMBTN, GEDIK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında