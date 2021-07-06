***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 15:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946925
BIST
15:541.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.391
15:548,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
15:5410,2588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0341
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
15:54503,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,38
|Açılış
|: 503,75
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler15:54
|GWIND
|3,74
|136.147.203
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.061.638
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.179.447
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.135.387
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,19
|7.084.980
|% -6,16
|
|GARAN
|8,76
|1.182.979.698
|% 1,39
|
|THYAO
|14,06
|501.194.227
|% -0,42
|
|KOZAL
|111,80
|385.854.289
|% 0,36
|
|EREGL
|18,27
|364.655.275
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,48
|364.036.432
|% 0,74
|
|GARAN
|8,76
|1.182.979.698
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|290.504.654
|% 0,90
|
|ODAS
|1,91
|141.554.982
|% 0,53
|
|PEKGY
|1,32
|94.745.427
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,48
|364.036.432
|% 0,74
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6681
|8,6709
|% 0,08
|
|Euro
|10,2538
|10,2588
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9650
|12,0250
|% 0,01
|
|Frank
|9,3380
|9,3942
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3010
|2,3126
|% -0,13
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|18,42
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|25,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|35,66
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|17,24
|
|Çeyrek
|806
|824
|8,63
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,07
|
|B. Petrol
|77,02
|77,02
|-0,14
|