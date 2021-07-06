***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 17:13
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946980
BIST
16:591.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,41
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.387
16:598,6627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:5910,2610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0319
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:59504,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 5,01
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:59
|GWIND
|3,74
|136.322.849
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.115.994
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.190.454
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|32.945.717
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,20
|7.667.573
|% -6,08
|
|GARAN
|8,67
|1.326.070.416
|% 0,35
|
|THYAO
|13,99
|623.190.784
|% -0,92
|
|KOZAL
|111,00
|422.551.615
|% -0,36
|
|EREGL
|18,14
|418.638.892
|% -0,44
|
|AKBNK
|5,42
|408.804.947
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,22
|367.067.592
|% -0,45
|
|GARAN
|8,67
|1.326.070.416
|% 0,35
|
|ODAS
|1,92
|156.822.179
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,33
|103.358.718
|% 3,10
|
|TSKB
|1,29
|96.611.223
|% 0,00
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6604
|8,6627
|% -0,02
|
|Euro
|10,2576
|10,2610
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,9511
|12,0111
|% -0,11
|
|Frank
|9,3464
|9,4027
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3030
|2,3146
|% -0,04
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|20,51
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,22
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|33,00
|
|Tam
|3.321
|3.406
|35,10
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|16,98
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,01
|
|B. Petrol
|75,99
|75,99
|-1,17
|