***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 17:14
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946982
BIST
17:341.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:348,6843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0199
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6960
En Düşük
8,6270
17:3410,2878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:34504,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,55
|Açılış
|: 504,91
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:34
|GWIND
|3,74
|136.447.185
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.203.025
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.145.615
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|38.866.749
|% 9,99
|
|DAGHL
|15,86
|31.012.648
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,02
|8.390.338
|% -7,47
|
|GARAN
|8,63
|1.422.808.410
|% -0,12
|
|THYAO
|13,98
|691.988.119
|% -0,99
|
|EREGL
|18,06
|467.572.328
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,21
|457.191.874
|% -0,90
|
|KOZAL
|110,70
|451.507.564
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,21
|457.191.874
|% -0,90
|
|GARAN
|8,63
|1.422.808.410
|% -0,12
|
|PEKGY
|1,34
|126.524.149
|% 3,88
|
|TSKB
|1,28
|114.340.114
|% -0,78
|
|ODAS
|1,94
|162.896.928
|% 2,11
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6804
|8,6843
|% 0,23
|
|Euro
|10,2584
|10,2878
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9599
|12,0199
|% -0,04
|
|Frank
|9,3617
|9,4181
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% 0,25
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|16,15
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-1,60
|