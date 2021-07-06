***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 17:15
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946984
BIST
17:351.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,25
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:358,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6960
En Düşük
8,6270
17:3510,2400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0200
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2650
En Düşük
10,2200
17:35504,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,23
|Açılış
|: 504,50
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:35
|DAGHL
|15,86
|31.033.107
|% 9,99
|
|DARDL
|15,63
|38.866.749
|% 9,99
|
|EDIP
|2,89
|22.963.816
|% 9,89
|
|SNGYO
|5,05
|96.823.635
|% 6,54
|
|ARMDA
|54,00
|6.330.400
|% 6,40
|
|NIBAS
|12,04
|8.425.317
|% -7,31
|
|MMCAS
|6,10
|71.826
|% -4,54
|
|AVTUR
|3,28
|9.035.991
|% -4,09
|
|BURVA
|22,90
|7.473.840
|% -3,78
|
|UTPYA
|20,70
|3.669.871
|% -3,54
|
|GARAN
|8,61
|1.434.373.516
|% -0,35
|
|THYAO
|13,98
|694.230.684
|% -0,99
|
|EREGL
|18,05
|468.050.887
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,21
|457.280.575
|% -0,90
|
|KOZAL
|110,80
|452.326.934
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,21
|457.280.575
|% -0,90
|
|GARAN
|8,61
|1.434.373.516
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,35
|127.171.071
|% 4,65
|
|TSKB
|1,28
|114.470.442
|% -0,78
|
|ODAS
|1,93
|162.991.903
|% 1,58
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6813
|8,6845
|% 0,23
|
|Euro
|10,2300
|10,2400
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9538
|12,0137
|% -0,09
|
|Frank
|9,3580
|9,4143
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3090
|2,3206
|% 0,22
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|16,10
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|-1,52
|