***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 17:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955021
BIST
17:271.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 16,05
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:278,5334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0588
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:2710,1294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0891
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:27494,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,64
|Açılış
|: 494,62
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VBTYZ
|20,90
|5.180.671
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.033.999
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|112.755.231
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.140.164
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.717.299
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.491.671
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.382.746
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.318.883
|% -9,84
|
|SANFM
|20,18
|8.804.107
|% -6,14
|
|ITTFH
|1,55
|47.665.809
|% -6,06
|
|GARAN
|9,22
|2.026.961.098
|% 1,32
|
|KOZAL
|111,10
|1.585.361.343
|% 4,81
|
|TUPRS
|97,55
|757.227.496
|% 3,17
|
|AKBNK
|5,48
|577.366.673
|% 1,11
|
|KOZAA
|14,32
|561.029.637
|% 3,47
|
|GARAN
|9,22
|2.026.961.098
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,50
|513.669.393
|% 2,04
|
|AKBNK
|5,48
|577.366.673
|% 1,11
|
|ODAS
|1,40
|137.884.060
|% 3,70
|
|TSKB
|1,33
|112.766.412
|% 1,53
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5311
|8,5334
|% 0,69
|
|Euro
|10,1170
|10,1294
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,8599
|11,9194
|% 1,02
|
|Frank
|9,3750
|9,4315
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2676
|2,2790
|% 0,60
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-9,70
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,43
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,28
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|0,46
|
Seans Raporu
17:27
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