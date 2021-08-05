***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 17:31
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955024
BIST
17:221.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 16,42
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:228,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0540
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:2210,1191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0788
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:22494,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 494,95
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:22
|VBTYZ
|20,90
|5.180.650
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.730.186
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.140.164
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.703.370
|% 9,97
|
|KRONT
|55,15
|28.869.285
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.476.839
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.372.102
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.285.374
|% -9,84
|
|SANFM
|20,10
|8.772.405
|% -6,51
|
|ITTFH
|1,55
|47.665.809
|% -6,06
|
|GARAN
|9,26
|1.985.295.269
|% 1,76
|
|KOZAL
|111,40
|1.581.444.149
|% 5,09
|
|TUPRS
|97,65
|754.768.960
|% 3,28
|
|AKBNK
|5,50
|565.768.316
|% 1,48
|
|KOZAA
|14,36
|558.187.312
|% 3,76
|
|GARAN
|9,26
|1.985.295.269
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,52
|495.711.353
|% 2,86
|
|AKBNK
|5,50
|565.768.316
|% 1,48
|
|ODAS
|1,40
|137.575.351
|% 3,70
|
|TSKB
|1,32
|97.150.028
|% 0,76
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5248
|8,5286
|% 0,64
|
|Euro
|10,1110
|10,1191
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,8598
|11,9193
|% 1,01
|
|Frank
|9,3772
|9,4337
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2677
|2,2791
|% 0,60
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-9,73
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,02
|
|B. Petrol
|70,86
|70,86
|0,48
|