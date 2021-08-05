***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 17:33
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955029
BIST
17:281.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,22
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:288,5355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0609
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:2810,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0857
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:28494,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,85
|Açılış
|: 494,82
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:28
|VBTYZ
|20,90
|5.182.406
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.051.646
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|112.759.626
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.153.486
|% 9,98
|
|KRONT
|55,15
|28.874.856
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.499.472
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.382.774
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.398.850
|% -9,84
|
|SANFM
|20,16
|8.835.791
|% -6,23
|
|ITTFH
|1,55
|47.665.809
|% -6,06
|
|GARAN
|9,21
|2.040.523.826
|% 1,21
|
|KOZAL
|111,00
|1.592.590.188
|% 4,72
|
|TUPRS
|97,60
|759.204.468
|% 3,23
|
|AKBNK
|5,48
|577.750.544
|% 1,11
|
|KOZAA
|14,29
|562.458.838
|% 3,25
|
|GARAN
|9,21
|2.040.523.826
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,50
|513.842.541
|% 2,04
|
|AKBNK
|5,48
|577.750.544
|% 1,11
|
|ODAS
|1,39
|138.150.433
|% 2,96
|
|TSKB
|1,33
|113.561.075
|% 1,53
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5308
|8,5355
|% 0,72
|
|Euro
|10,1156
|10,1260
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,8611
|11,9206
|% 1,03
|
|Frank
|9,3772
|9,4337
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2680
|2,2794
|% 0,62
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-9,73
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,02
|
|B. Petrol
|70,86
|70,86
|0,48
|