***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 14:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962213
BIST
11:381.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,49
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.445
11:388,4203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0713
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4225
En Düşük
8,3350
11:389,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0686
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9703
En Düşük
9,8734
11:38486,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,48
|Açılış
|: 486,35
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
486,54
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler11:35
|YEOTK
|29,28
|8.230.930
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|673.579
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|92.662.521
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,78
|526.968
|% 9,45
|
|TGSAS
|21,24
|33.032.548
|% 8,48
|
|SERVE
|12,20
|353.275
|% -8,13
|
|ISBIR
|82,30
|365.577
|% -7,53
|
|EGEPO
|6,65
|52.970.817
|% -6,60
|
|AKYHO
|2,27
|9.147.401
|% -6,58
|
|VKING
|7,07
|9.807.531
|% -5,48
|
|GARAN
|9,74
|398.216.682
|% 0,10
|
|ORCAY
|14,32
|260.128.067
|% -1,04
|
|THYAO
|12,62
|230.606.103
|% -0,24
|
|KRDMD
|7,29
|174.832.161
|% -2,15
|
|TURSG
|5,13
|165.037.442
|% 4,69
|
|ODAS
|1,48
|66.710.026
|% -1,99
|
|GARAN
|9,74
|398.216.682
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,58
|95.710.758
|% -0,39
|
|TURSG
|5,13
|165.037.442
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,85
|58.875.358
|% 0,00
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4144
|8,4180
|% 0,83
|
|Euro
|9,9498
|9,9544
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,5142
|11,5719
|% 0,36
|
|Frank
|9,0940
|9,1487
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2323
|2,2435
|% 0,59
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|5,06
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.269
|-11,73
|
|Yarım
|1.540
|1.581
|-5,67
|
|Çeyrek
|772
|791
|-2,84
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|71,73
|71,73
|0,04
|
Seans Raporu
11:35
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11:47EGEPO
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 978, 428 adet işlem
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11:46BURVA
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 010 adet işlem
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11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 73 kaybederek (% -0.37 ) 1, 553
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11:45XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 3, 683.00 milyon TL de
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11:44AKYHO
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 017 adet işlem