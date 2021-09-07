***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 14:31
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962219
BIST
15:211.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:218,4682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0060
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:2110,0389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0222
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:21489,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,69
|Açılış
|: 489,44
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ORCAY
|14,33
|158.919.713
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.972.896
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.200.671
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.964.858
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|AKYHO
|2,45
|9.935.315
|% -3,92
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHGZT
|1,27
|28.461.513
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,54
|540.871.645
|% 0,40
|
|THYAO
|12,47
|427.506.191
|% 0,40
|
|HALKB
|4,76
|307.405.503
|% 1,93
|
|TUPRS
|102,60
|273.380.857
|% 0,49
|
|KONTR
|68,95
|236.316.943
|% 1,85
|
|ODAS
|1,48
|76.768.774
|% 2,07
|
|EGEPO
|6,80
|235.183.274
|% 5,75
|
|TURSG
|5,13
|130.251.295
|% 1,99
|
|PEKGY
|0,99
|19.751.049
|% 3,13
|
|HDFGS
|2,93
|57.627.291
|% 4,27
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4655
|8,4693
|% 0,08
|
|Euro
|10,0296
|10,0370
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6750
|11,7336
|% 0,51
|
|Frank
|9,1869
|9,2422
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2496
|2,2609
|% 0,04
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.220
|3.302
|14,94
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,22
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|0,56
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:35EGEPO
Yüzde 5.60 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 896, 959 adet işlem
-
15:34CEOEM
Yüzde 4.13 oranında artışla 8.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 791, 377 adet işlem
-
15:32SKTAS
Yüzde 5.54 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 269, 419 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 92 artarak (% 0.52 ) 1, 544
-
15:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 177.00 milyon TL de