***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 14:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962222
BIST
15:221.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,27
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:228,4682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0060
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:2210,0389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0222
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:22489,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,69
|Açılış
|: 489,44
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:22
|ORCAY
|14,33
|158.919.713
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.972.896
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.200.671
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.964.858
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|AKYHO
|2,45
|9.935.315
|% -3,92
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,46
|1.200.036.195
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,54
|540.871.645
|% 0,40
|
|THYAO
|12,47
|427.506.191
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,31
|372.175.052
|% 0,69
|
|EREGL
|18,02
|315.127.338
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|540.871.645
|% 0,40
|
|GARAN
|9,46
|1.200.036.195
|% 0,53
|
|HALKB
|4,76
|307.405.503
|% 1,93
|
|ODAS
|1,48
|76.768.774
|% 2,07
|
|IHLAS
|0,60
|30.592.841
|% -1,64
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4661
|8,4682
|% 0,07
|
|Euro
|10,0315
|10,0389
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,6753
|11,7338
|% 0,51
|
|Frank
|9,1877
|9,2430
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2496
|2,2609
|% 0,04
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,34
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|17,80
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|8,61
|
|Çeyrek
|781
|799
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,49
|
Seans Raporu
15:22
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15:34CEOEM
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15:31XU030
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15:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 177.00 milyon TL de
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15:31SMART
Yüzde 8.09 oranında artışla 6.01 lira fiyatla işlem gören hissede 858, 813 adet işlem