***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:42
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967412
BIST
15:401.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,55
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:408,8994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0308
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:4010,2771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
15:40502,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,30
|Açılış
|: 502,95
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:40
|DOBUR
|26,40
|3.641.178
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.632.550
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|271.547.575
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.528.696
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|24.686.179
|% -9,87
|
|PETKM
|6,17
|1.257.784.302
|% -7,36
|
|RALYH
|4,20
|2.707.560
|% -6,87
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,17
|1.257.784.302
|% -7,36
|
|EREGL
|16,39
|1.134.325.377
|% 1,49
|
|GARAN
|9,28
|947.836.399
|% 0,00
|
|TUPRS
|120,50
|782.900.239
|% -0,33
|
|KRDMD
|6,34
|563.908.678
|% -0,16
|
|PETKM
|6,17
|1.257.784.302
|% -7,36
|
|TSKB
|1,19
|153.175.015
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,37
|291.003.745
|% 0,00
|
|GARAN
|9,28
|947.836.399
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,34
|563.908.678
|% -0,16
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8957
|8,8994
|% 0,35
|
|Euro
|10,2737
|10,2771
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0480
|12,1084
|% 0,04
|
|Frank
|9,5360
|9,5934
|% 0,25
|
|Riyal
|2,3644
|2,3763
|% 0,34
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|0,08
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|24,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|25,92
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,54
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,92
|81,92
|0,66
|
Seans Raporu
15:40
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15:50XU030
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