***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:43
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967416
BIST
17:351.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -15,22
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:358,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0180
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:3510,2705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0222
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:35503,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,47
|Açılış
|: 503,12
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:33
|NUGYO
|12,43
|17.645.862
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.454.810
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.498.191
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.765.491.214
|% -8,41
|
|RALYH
|4,19
|3.986.199
|% -7,10
|
|MARTI
|1,42
|30.281.309
|% -6,58
|
|MAREN
|9,07
|620.081.541
|% -6,11
|
|PETKM
|6,10
|1.765.491.214
|% -8,41
|
|EREGL
|16,20
|1.299.682.057
|% 0,31
|
|GARAN
|9,24
|1.275.893.955
|% -0,43
|
|TUPRS
|119,70
|947.488.740
|% -0,99
|
|THYAO
|13,66
|841.164.642
|% -2,71
|
|PETKM
|6,10
|1.765.491.214
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,37
|512.921.835
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.723.407
|% -1,65
|
|GARAN
|9,24
|1.275.893.955
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,24
|685.913.591
|% -1,73
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8813
|8,8835
|% 0,17
|
|Euro
|10,2633
|10,2668
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,0331
|12,0935
|% -0,08
|
|Frank
|9,5369
|9,5944
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3627
|2,3746
|% 0,27
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|0,51
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|-1,31
|