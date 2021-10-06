***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:43
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967417
BIST
16:081.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -14,82
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:088,9074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0388
|Açılış
|: 8,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:0810,2876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:08503,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,46
|Açılış
|: 503,36
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:06
|NUGYO
|12,43
|17.634.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.672.383
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|289.726.246
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.555.030
|% -10,00
|
|PETKM
|6,05
|1.431.871.035
|% -9,16
|
|RALYH
|4,15
|3.212.496
|% -7,98
|
|MARTI
|1,40
|27.277.063
|% -7,89
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,05
|1.431.871.035
|% -9,16
|
|EREGL
|16,29
|1.178.693.237
|% 0,87
|
|GARAN
|9,27
|981.608.769
|% -0,11
|
|TUPRS
|119,50
|832.397.432
|% -1,16
|
|THYAO
|13,86
|588.196.538
|% -1,28
|
|PETKM
|6,05
|1.431.871.035
|% -9,16
|
|YKBNK
|2,36
|326.914.525
|% -0,42
|
|TSKB
|1,19
|154.176.138
|% -1,65
|
|GARAN
|9,27
|981.608.769
|% -0,11
|
|KRDMD
|6,32
|577.703.722
|% -0,47
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9036
|8,9074
|% 0,44
|
|Euro
|10,2831
|10,2882
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,0533
|12,1137
|% 0,08
|
|Frank
|9,5446
|9,6021
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3655
|2,3774
|% 0,38
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,00
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.319
|3.403
|30,14
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|14,58
|
|Çeyrek
|805
|823
|7,29
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,94
|81,94
|-0,62
|