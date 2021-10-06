***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:44
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967420
BIST
17:341.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,35
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:348,8846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:3410,2664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0263
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:34502,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,33
|Açılış
|: 502,71
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:34
|NUGYO
|12,43
|17.770.212
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.454.810
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.498.623
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.766.084.256
|% -8,41
|
|RALYH
|4,19
|3.986.953
|% -7,10
|
|MARTI
|1,42
|30.303.742
|% -6,58
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,10
|1.766.084.256
|% -8,41
|
|EREGL
|16,21
|1.303.215.312
|% 0,37
|
|GARAN
|9,24
|1.276.434.507
|% -0,43
|
|TUPRS
|119,60
|948.799.418
|% -1,08
|
|THYAO
|13,66
|843.224.960
|% -2,71
|
|PETKM
|6,10
|1.766.084.256
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,37
|513.128.905
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|168.771.138
|% -2,48
|
|GARAN
|9,24
|1.276.434.507
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,25
|691.817.836
|% -1,57
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8816
|8,8846
|% 0,18
|
|Euro
|10,2635
|10,2664
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,0348
|12,0952
|% -0,07
|
|Frank
|9,5407
|9,5981
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3629
|2,3748
|% 0,27
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,44
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-1,28
|