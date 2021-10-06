***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:45
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967424
BIST
16:181.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,80
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:188,9021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:1810,2816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0111
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:18502,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,22
|Açılış
|: 502,87
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:18
|NUGYO
|12,43
|17.634.178
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.672.515
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.003.927
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.579.402
|% -10,00
|
|RALYH
|4,14
|3.494.222
|% -8,20
|
|PETKM
|6,12
|1.537.764.051
|% -8,11
|
|MARTI
|1,40
|28.093.253
|% -7,89
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,12
|1.537.764.051
|% -8,11
|
|EREGL
|16,28
|1.186.850.506
|% 0,80
|
|GARAN
|9,28
|992.488.997
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,70
|846.805.261
|% -0,99
|
|THYAO
|13,81
|623.535.227
|% -1,64
|
|PETKM
|6,12
|1.537.764.051
|% -8,11
|
|YKBNK
|2,36
|327.362.121
|% -0,42
|
|TSKB
|1,18
|154.297.559
|% -2,48
|
|GARAN
|9,28
|992.488.997
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,32
|589.962.991
|% -0,47
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8972
|8,9021
|% 0,38
|
|Euro
|10,2784
|10,2816
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0514
|12,1119
|% 0,07
|
|Frank
|9,5455
|9,6030
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3668
|2,3787
|% 0,44
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-3,50
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.378
|23,00
|
|Tam
|3.312
|3.396
|22,90
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|11,08
|
|Çeyrek
|803
|821
|5,54
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|-0,90
|
Seans Raporu
16:18
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16:32KORDS
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 951, 942 adet işlem
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16:31TURGG
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 128 adet işlem
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16:30XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 96 altında . İşlem hacmi 11, 971.00 milyon TL de
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16:30MAREN
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 342, 872 adet işlem
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16:29PETKM
Yüzde -8.11 oranında düşüşle 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 244, 159, 701 adet işlem