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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.10.2021 14:45



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967425


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler17:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUGYO 12,43 17.645.862 % 10,00  
DOBUR 26,40 3.879.650 % 10,00  
KERVN 0,88 3.823.852 % 10,00  
MERIT 15,84 528.850 % 10,00  
KTSKR 39,94 291.454.810 % 9,97  
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17:35 Alış Satış %  
Dolar 8,8837 8,8866 % 0,20  
Euro 10,2656 10,2705 % -0,22  
Sterlin 12,0331 12,0935 % -0,08  
Frank 9,5369 9,5944 % 0,26  
Riyal 2,3627 2,3746 % 0,27  
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17:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 0,51  
Altın Gr. 503 503 1,46  
Cumhuriyet 3.330 3.381 26,00  
Tam 3.314 3.397 24,71  
Yarım 1.602 1.643 11,95  
Çeyrek 803 822 5,98  
Gümüş.Ons 22,43 22,47 -0,18  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,06  
B. Petrol 81,25 81,25 -1,31  
Seans Raporu 17:35
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