***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:48
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967432
BIST
16:101.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -14,88
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:108,9051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0365
|Açılış
|: 8,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:1010,2837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:10503,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,45
|Açılış
|: 503,10
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:10
|NUGYO
|12,43
|17.634.166
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.672.383
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|290.850.917
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.557.586
|% -10,00
|
|PETKM
|6,08
|1.488.361.882
|% -8,71
|
|RALYH
|4,15
|3.370.487
|% -7,98
|
|MARTI
|1,41
|27.887.586
|% -7,24
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,08
|1.488.361.882
|% -8,71
|
|EREGL
|16,27
|1.182.724.011
|% 0,74
|
|GARAN
|9,28
|990.310.074
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,40
|842.836.251
|% -1,24
|
|THYAO
|13,78
|607.940.800
|% -1,85
|
|PETKM
|6,08
|1.488.361.882
|% -8,71
|
|YKBNK
|2,37
|327.081.118
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|154.250.408
|% -1,65
|
|GARAN
|9,28
|990.310.074
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,33
|581.692.451
|% -0,31
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8991
|8,9051
|% 0,41
|
|Euro
|10,2784
|10,2837
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0535
|12,1140
|% 0,09
|
|Frank
|9,5427
|9,6002
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3656
|2,3774
|% 0,38
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-3,70
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|27,00
|
|Tam
|3.316
|3.399
|26,46
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|12,80
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,65
|81,65
|-0,91
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:23PETKM
Yüzde -8.71 oranında düşüşle 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 072, 509 adet işlem
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16:22RALYH
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 794, 058 adet işlem
-
16:21KORDS
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 24.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 885, 585 adet işlem
-
16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 64 kaybederek (% -0.98 ) 1, 474
-
16:20XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 11, 756.00 milyon TL de