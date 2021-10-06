***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:48
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967433
BIST
17:581.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -18,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:588,8935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:5810,2694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0233
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:58503,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,64
|Açılış
|: 503,30
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,09
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:58
|DOBUR
|26,40
|3.953.385
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.178.471
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|603.583
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.031.528
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.900.340
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.566.465
|% -10,00
|
|SODSN
|21,30
|259.326
|% -9,21
|
|PETKM
|6,10
|1.834.881.764
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,07
|52.670.560
|% -8,00
|
|RALYH
|4,15
|4.091.679
|% -7,98
|
|PETKM
|6,10
|1.834.881.764
|% -8,41
|
|EREGL
|16,14
|1.374.609.209
|% -0,06
|
|GARAN
|9,19
|1.367.628.628
|% -0,97
|
|TUPRS
|118,90
|992.716.472
|% -1,65
|
|THYAO
|13,70
|892.957.565
|% -2,42
|
|PETKM
|6,10
|1.834.881.764
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,37
|534.884.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,19
|1.367.628.628
|% -0,97
|
|TSKB
|1,19
|170.917.435
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,13
|777.390.674
|% -3,46
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8892
|8,8935
|% 0,28
|
|Euro
|10,2632
|10,2694
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,0230
|12,0833
|% -0,17
|
|Frank
|9,5399
|9,5973
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3627
|2,3745
|% 0,26
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,65
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,18
|81,18
|-1,38
|
Seans Raporu
17:58
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