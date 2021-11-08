***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 14:02
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975634
BIST
14:021.599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,84
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:029,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0454
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7317
En Düşük
9,6551
14:0211,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0363
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2629
En Düşük
11,1772
14:02568,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,40
|Açılış
|: 568,37
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,39
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:00
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.524.997
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.085.492
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|1.745.804
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.616.573
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.809.947
|% -9,98
|
|ORMA
|25,10
|137.635
|% -7,04
|
|BJKAS
|5,89
|101.325.445
|% -5,46
|
|FENER
|30,32
|59.040.383
|% -4,77
|
|THYAO
|17,91
|1.740.935.869
|% 1,47
|
|GARAN
|10,73
|1.313.858.823
|% 1,13
|
|PETKM
|6,84
|910.902.317
|% 2,40
|
|ASELS
|16,93
|606.150.502
|% 1,26
|
|KRDMD
|7,24
|552.117.864
|% 2,55
|
|PETKM
|6,84
|910.902.317
|% 2,40
|
|YKBNK
|3,02
|379.933.654
|% 0,33
|
|GARAN
|10,73
|1.313.858.823
|% 1,13
|
|TSKB
|1,57
|190.451.390
|% 0,00
|
|THYAO
|17,91
|1.740.935.869
|% 1,47
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7165
|9,7211
|% 0,43
|
|Euro
|11,2465
|11,2580
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,0787
|13,1443
|% 0,40
|
|Frank
|10,5832
|10,6470
|% 0,14
|
|Riyal
|2,5850
|2,5980
|% 0,48
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,81
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.736
|3.830
|12,49
|
|Yarım
|1.806
|1.852
|6,04
|
|Çeyrek
|906
|926
|3,02
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,04
|
|B. Petrol
|83,70
|83,70
|0,96
|