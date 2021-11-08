***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 14:27
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975662
BIST
14:131.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,81
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:139,7319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0527
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7334
En Düşük
9,6551
14:1311,2626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0434
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2631
En Düşük
11,1772
14:13568,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,03
|Açılış
|: 568,00
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,54
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:13
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.560.898
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.298.456
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|BASGZ
|22,72
|11.935.270
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|137.707.199
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|103.038.511
|% -5,78
|
|FENER
|30,34
|60.863.596
|% -4,71
|
|NUGYO
|11,21
|16.634.718
|% -4,60
|
|THYAO
|17,98
|1.888.515.928
|% 1,87
|
|GARAN
|10,72
|1.367.149.511
|% 1,04
|
|PETKM
|6,81
|956.443.455
|% 1,95
|
|ASELS
|16,95
|622.026.364
|% 1,38
|
|KRDMD
|7,23
|556.198.095
|% 2,41
|
|PETKM
|6,81
|956.443.455
|% 1,95
|
|GARAN
|10,72
|1.367.149.511
|% 1,04
|
|YKBNK
|3,03
|382.245.989
|% 0,66
|
|TSKB
|1,57
|191.031.753
|% 0,00
|
|THYAO
|17,98
|1.888.515.928
|% 1,87
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7285
|9,7319
|% 0,54
|
|Euro
|11,2556
|11,2626
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,0723
|13,1379
|% 0,35
|
|Frank
|10,5817
|10,6454
|% 0,12
|
|Riyal
|2,5836
|2,5966
|% 0,43
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-2,75
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.734
|3.828
|10,51
|
|Yarım
|1.805
|1.851
|5,08
|
|Çeyrek
|905
|926
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|0,99
|