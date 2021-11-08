***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 14:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975667
BIST
15:151.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:159,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0591
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7385
En Düşük
9,6551
15:1511,2790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0598
|Açılış
|: 11,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2790
En Düşük
11,1772
15:15568,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 2,21
|Açılış
|: 568,18
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,72
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:13
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.108.758
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|84.136.318
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.392.680
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.559.048
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|108.999.310
|% -5,78
|
|GSRAY
|3,92
|153.933.751
|% -5,08
|
|FENER
|30,24
|67.654.364
|% -5,03
|
|THYAO
|17,99
|2.164.306.248
|% 1,93
|
|GARAN
|10,63
|1.630.226.915
|% 0,19
|
|PETKM
|6,90
|1.155.223.921
|% 3,29
|
|ASELS
|16,91
|696.139.379
|% 1,14
|
|KRDMD
|7,21
|605.916.048
|% 2,12
|
|PETKM
|6,90
|1.155.223.921
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,00
|480.710.268
|% -0,33
|
|GARAN
|10,63
|1.630.226.915
|% 0,19
|
|TSKB
|1,57
|238.596.948
|% 0,00
|
|THYAO
|17,99
|2.164.306.248
|% 1,93
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7342
|9,7381
|% 0,61
|
|Euro
|11,2689
|11,2796
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,1030
|13,1687
|% 0,59
|
|Frank
|10,5943
|10,6582
|% 0,24
|
|Riyal
|2,5865
|2,5995
|% 0,54
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,72
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.738
|3.831
|14,45
|
|Yarım
|1.807
|1.853
|6,99
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|1,08
|