***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 14:29
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975671
BIST
14:351.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,50
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:359,7313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0521
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7355
En Düşük
9,6551
14:3511,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0450
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2660
En Düşük
11,1772
14:35567,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,86
|Açılış
|: 567,84
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:35
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.664.396
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.436.358
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.901.200
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.094.628
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,88
|104.493.680
|% -5,62
|
|NUGYO
|11,17
|19.280.240
|% -4,94
|
|FENER
|30,36
|62.106.592
|% -4,65
|
|THYAO
|17,92
|1.993.243.793
|% 1,53
|
|GARAN
|10,71
|1.418.209.528
|% 0,94
|
|PETKM
|6,84
|1.007.052.567
|% 2,40
|
|ASELS
|16,96
|646.490.784
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,21
|568.418.203
|% 2,12
|
|PETKM
|6,84
|1.007.052.567
|% 2,40
|
|GARAN
|10,71
|1.418.209.528
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,01
|389.491.033
|% 0,00
|
|TSKB
|1,57
|192.559.430
|% 0,00
|
|THYAO
|17,92
|1.993.243.793
|% 1,53
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7272
|9,7313
|% 0,54
|
|Euro
|11,2546
|11,2642
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,0864
|13,1520
|% 0,46
|
|Frank
|10,5856
|10,6493
|% 0,16
|
|Riyal
|2,5864
|2,5994
|% 0,53
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,40
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.734
|3.828
|11,02
|
|Yarım
|1.805
|1.852
|5,33
|
|Çeyrek
|905
|926
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,04
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|1,09
|