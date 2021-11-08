***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 14:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975673
BIST
14:311.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 14,41
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:319,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0570
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7362
En Düşük
9,6551
14:3111,2657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0465
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2660
En Düşük
11,1772
14:31568,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,05
|Açılış
|: 568,02
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:30
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.663.451
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.414.607
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.835.772
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.064.706
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|104.407.663
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,17
|19.135.299
|% -4,94
|
|FENER
|30,34
|62.036.780
|% -4,71
|
|THYAO
|17,91
|1.979.553.478
|% 1,47
|
|GARAN
|10,70
|1.415.452.127
|% 0,85
|
|PETKM
|6,83
|1.003.061.735
|% 2,25
|
|ASELS
|16,95
|637.247.241
|% 1,38
|
|KRDMD
|7,22
|565.684.531
|% 2,27
|
|PETKM
|6,83
|1.003.061.735
|% 2,25
|
|GARAN
|10,70
|1.415.452.127
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,02
|389.144.783
|% 0,33
|
|TSKB
|1,58
|192.083.706
|% 0,64
|
|THYAO
|17,91
|1.979.553.478
|% 1,47
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7285
|9,7315
|% 0,54
|
|Euro
|11,2581
|11,2641
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,0864
|13,1520
|% 0,46
|
|Frank
|10,5856
|10,6493
|% 0,16
|
|Riyal
|2,5864
|2,5994
|% 0,53
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,40
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.734
|3.828
|11,02
|
|Yarım
|1.805
|1.852
|5,33
|
|Çeyrek
|905
|926
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,04
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|1,09
|