***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 15:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989365
BIST
17:292.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,62
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:2913,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1716
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:2915,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2359
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:29792,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -2,69
|Açılış
|: 792,17
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:27
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.639.098
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|33.721.268
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|14.901.483
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.379.481
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|68.502.716
|% -9,97
|
|MARKA
|3,98
|4.022.627
|% -6,35
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|24,96
|3.280.793.573
|% 4,44
|
|EREGL
|30,68
|2.345.275.343
|% -0,58
|
|GARAN
|11,53
|2.213.555.016
|% 0,70
|
|SISE
|14,87
|1.897.410.640
|% 3,19
|
|KRDMD
|10,52
|1.634.363.369
|% 2,14
|
|YKBNK
|3,50
|1.095.076.993
|% -0,28
|
|GARAN
|11,53
|2.213.555.016
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,28
|394.142.973
|% -0,44
|
|PETKM
|9,52
|1.556.652.549
|% 7,69
|
|KRDMD
|10,52
|1.634.363.369
|% 2,14
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7409
|13,7639
|% 0,70
|
|Euro
|15,5750
|15,6192
|% 1,00
|
|Sterlin
|18,5470
|18,6400
|% 0,53
|
|Frank
|14,9075
|14,9973
|% 0,60
|
|Riyal
|3,6511
|3,6694
|% 0,72
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-21,58
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.338
|-2,00
|
|Tam
|5.229
|5.366
|-5,33
|
|Yarım
|2.527
|2.596
|-2,58
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,29
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,06
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|-0,22
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|1,92
|
Seans Raporu
17:27
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17:42MTRYO
Yüzde 6.96 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 063 adet işlem
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17:41XU030
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17:41XU100
Endeks 2, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 28, 978.00 milyon TL de
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17:41THYAO
Yüzde 4.27 oranında artışla 24.92 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 458, 970 adet işlem
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17:40GSDDE
Yüzde 4.30 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 844, 821 adet işlem