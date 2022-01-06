***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 16:11
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989378
BIST
17:442.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:4413,8102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1421
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:4415,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2023
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:44792,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,39
|Açılış
|: 792,48
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:44
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.296.875
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|34.829.811
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|20.527.709
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|KRGYO
|7,04
|69.597.990
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|47.453.116
|% -9,97
|
|AGYO
|2,97
|134.017.207
|% -7,19
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|MARKA
|4,00
|4.155.448
|% -5,88
|
|THYAO
|24,84
|3.406.268.266
|% 3,93
|
|EREGL
|30,40
|2.470.074.957
|% -1,49
|
|GARAN
|11,49
|2.363.842.809
|% 0,35
|
|SISE
|14,78
|1.962.666.541
|% 2,57
|
|KRDMD
|10,46
|1.689.022.251
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,49
|1.134.432.635
|% -0,57
|
|GARAN
|11,49
|2.363.842.809
|% 0,35
|
|PETKM
|9,37
|1.670.975.348
|% 6,00
|
|EKGYO
|2,28
|405.076.298
|% -0,44
|
|KRDMD
|10,46
|1.689.022.251
|% 1,55
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7815
|13,8102
|% 1,04
|
|Euro
|15,6120
|15,6672
|% 1,31
|
|Sterlin
|18,5739
|18,6671
|% 0,68
|
|Frank
|14,9267
|15,0166
|% 0,73
|
|Riyal
|3,6529
|3,6712
|% 0,77
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-17,00
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|-0,23
|
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|1,57
|
Seans Raporu
17:44
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17:59NIBAS
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