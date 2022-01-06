***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 16:19
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989380
BIST
17:452.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:4513,8174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1493
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:4515,6686
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2037
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:45795,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,37
|Açılış
|: 795,05
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:45
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.296.962
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|34.865.896
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|20.539.531
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|KRGYO
|7,04
|69.617.631
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|47.479.013
|% -9,97
|
|AGYO
|2,97
|134.017.207
|% -7,19
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|MARKA
|4,00
|4.155.448
|% -5,88
|
|THYAO
|24,92
|3.423.020.889
|% 4,27
|
|EREGL
|30,52
|2.488.190.844
|% -1,10
|
|GARAN
|11,49
|2.411.705.301
|% 0,35
|
|SISE
|14,83
|1.972.166.301
|% 2,91
|
|KRDMD
|10,52
|1.696.263.392
|% 2,14
|
|YKBNK
|3,49
|1.138.692.066
|% -0,57
|
|GARAN
|11,49
|2.411.705.301
|% 0,35
|
|PETKM
|9,41
|1.681.973.460
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,27
|405.129.532
|% -0,87
|
|KRDMD
|10,52
|1.696.263.392
|% 2,14
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7226
|13,8174
|% 1,09
|
|Euro
|15,5060
|15,6686
|% 1,32
|
|Sterlin
|18,6282
|18,7216
|% 0,97
|
|Frank
|14,9692
|15,0594
|% 1,01
|
|Riyal
|3,6628
|3,6812
|% 1,04
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-16,33
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,22
|
|B. Petrol
|82,63
|82,63
|1,83
|
Seans Raporu
17:45
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17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
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17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
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17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
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17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM