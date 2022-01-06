***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 17:02
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989412
BIST
17:002.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,76
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:0013,7432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0751
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:0015,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1299
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:00791,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -3,57
|Açılış
|: 791,29
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler16:58
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.841.637
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,96
|10.158.324
|% 9,28
|
|KIMMR
|3,48
|170.035.096
|% 7,41
|
|ELITE
|22,04
|47.197.386
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,06
|66.534.777
|% -9,72
|
|MARKA
|3,98
|3.751.338
|% -6,35
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|25,16
|3.143.903.145
|% 5,27
|
|EREGL
|30,66
|2.256.813.397
|% -0,65
|
|GARAN
|11,54
|2.115.637.615
|% 0,79
|
|SISE
|14,89
|1.821.559.045
|% 3,33
|
|KRDMD
|10,54
|1.579.602.272
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,52
|1.078.659.171
|% 0,28
|
|GARAN
|11,54
|2.115.637.615
|% 0,79
|
|EKGYO
|2,29
|388.500.519
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,54
|1.579.602.272
|% 2,33
|
|PETKM
|9,42
|1.377.891.524
|% 6,56
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7292
|13,7415
|% 0,54
|
|Euro
|15,5559
|15,5835
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,5561
|18,6492
|% 0,58
|
|Frank
|14,9135
|15,0033
|% 0,64
|
|Riyal
|3,6533
|3,6716
|% 0,78
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-19,98
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|5.268
|5.348
|8,00
|
|Tam
|5.236
|5.372
|1,21
|
|Yarım
|2.531
|2.599
|0,58
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,25
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|1,48
|
Seans Raporu
16:58
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17:13THYAO
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17:11XU100
Endeks 2, 019 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 27, 478.00 milyon TL de
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