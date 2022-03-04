***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 17:26
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007380
BIST
17:441.997
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -26,51
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:4414,2725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1583
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:4415,6109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0331
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:44896,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 17,07
|Açılış
|: 896,24
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:42
|AVOD
|1,44
|21.459.637
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|267.327.594
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.333.644
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,59
|40.718.494
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|515.851.795
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,03
|65.312.794
|% -6,77
|
|ACSEL
|24,04
|22.869.857
|% -5,80
|
|DOCO
|1.233,30
|26.328.155
|% -5,60
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,46
|4.356.905.404
|% -1,10
|
|EREGL
|34,08
|2.550.135.279
|% -3,57
|
|THYAO
|25,36
|1.890.606.362
|% -2,24
|
|GARAN
|11,89
|1.504.646.171
|% 0,93
|
|ASELS
|24,20
|1.466.527.927
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|515.851.795
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,46
|4.356.905.404
|% -1,10
|
|DOHOL
|2,90
|820.260.390
|% 9,43
|
|YKBNK
|3,64
|666.352.356
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,05
|311.514.218
|% 1,49
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2610
|14,2635
|% 1,06
|
|Euro
|15,5683
|15,6059
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,8123
|18,9066
|% 0,22
|
|Frank
|15,4643
|15,5575
|% 1,06
|
|Riyal
|3,7908
|3,8099
|% 1,09
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|18,24
|
|Altın Gr.
|895
|895
|15,59
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,18
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,27
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Seans Raporu
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