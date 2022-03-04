***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 17:29
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007389
BIST
17:222.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -16,95
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:2214,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1582
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:2215,6134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0306
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:22893,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 13,97
|Açılış
|: 893,14
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:22
|AVOD
|1,45
|21.202.254
|% 45,00
|
|INVES
|27,28
|266.946.929
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.553.759
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
|
|BUCIM
|2,04
|85.231.792
|% 9,68
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|62.474.983
|% -7,08
|
|ACSEL
|24,00
|21.836.780
|% -5,96
|
|DOCO
|1.232,40
|25.963.207
|% -5,67
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,52
|4.192.132.709
|% -0,66
|
|EREGL
|34,30
|2.427.377.012
|% -2,94
|
|THYAO
|25,34
|1.707.591.025
|% -2,31
|
|ASELS
|24,38
|1.407.790.292
|% 2,35
|
|KOZAL
|129,80
|1.214.301.279
|% 0,70
|
|ODAS
|1,45
|504.756.630
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,52
|4.192.132.709
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,90
|798.926.555
|% 9,43
|
|YKBNK
|3,65
|579.656.297
|% -0,27
|
|PETKM
|8,02
|1.116.711.871
|% 1,52
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2570
|14,2724
|% 1,12
|
|Euro
|15,5770
|15,6134
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,8289
|18,9233
|% 0,31
|
|Frank
|15,4371
|15,5301
|% 0,88
|
|Riyal
|3,7898
|3,8088
|% 1,06
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|13,87
|
|Altın Gr.
|893
|893
|14,30
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,61
|