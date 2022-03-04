***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 17:31
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007390
BIST
17:321.999
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -23,99
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:3214,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1551
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:3215,5837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0603
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:32894,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 15,59
|Açılış
|: 894,77
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
895,10
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:31
|AVOD
|1,45
|2.582.204
|% 45,00
|
|INVES
|27,28
|267.086.548
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.555.655
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|506.636.696
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,05
|63.704.461
|% -6,15
|
|DOCO
|1.232,90
|26.140.816
|% -5,63
|
|ATAGY
|4,15
|561.375
|% -5,47
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,58
|4.266.514.422
|% -0,22
|
|EREGL
|34,32
|2.465.697.117
|% -2,89
|
|THYAO
|25,48
|1.840.487.852
|% -1,77
|
|ASELS
|24,38
|1.428.455.180
|% 2,35
|
|GARAN
|11,91
|1.373.061.297
|% 1,10
|
|ODAS
|1,46
|506.636.696
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,58
|4.266.514.422
|% -0,22
|
|DOHOL
|2,89
|802.034.613
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,66
|651.012.227
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|299.429.573
|% 1,98
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2600
|14,2708
|% 1,11
|
|Euro
|15,5771
|15,6177
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,8003
|18,8946
|% 0,16
|
|Frank
|15,4342
|15,5271
|% 0,86
|
|Riyal
|3,7893
|3,8083
|% 1,04
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|18,24
|
|Altın Gr.
|895
|895
|15,59
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,18
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,27
|
Seans Raporu
17:31
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17:46EDATA
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