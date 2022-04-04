***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 17:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015511
BIST
16:572.297
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 45,25
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.299
En Düşük
2.264
16:5714,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0181
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
16:5716,1595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0584
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
16:57910,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,50
|Açılış
|: 910,64
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ARMDA
|78,10
|6.753.216
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.490.535
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|122.119.781
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.876.569
|% 9,94
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,69
|1.725.391.916
|% -4,69
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,92
|21.572.532
|% -3,95
|
|SNKRN
|29,00
|146.277
|% -3,33
|
|GARAN
|12,59
|3.464.052.753
|% 1,12
|
|THYAO
|33,28
|2.665.816.346
|% 1,53
|
|SISE
|16,13
|2.377.657.352
|% 4,94
|
|AKBNK
|7,61
|2.290.951.574
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,79
|2.252.736.883
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,50
|1.464.552.960
|% 4,60
|
|AKBNK
|7,61
|2.290.951.574
|% 4,10
|
|KARSN
|5,69
|1.725.391.916
|% -4,69
|
|GARAN
|12,59
|3.464.052.753
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,15
|1.062.043.108
|% 0,97
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6911
|14,7016
|% 0,12
|
|Euro
|16,1467
|16,1595
|% -0,36
|
|Sterlin
|19,2150
|19,3113
|% 0,09
|
|Frank
|15,8090
|15,9042
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9041
|3,9236
|% 0,04
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,41
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.143
|30,00
|
|Tam
|6.023
|6.173
|28,64
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|13,86
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,23
|
Seans Raporu
16:57
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17:12GRNYO
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17:09XU100
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17:07KOZAL
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