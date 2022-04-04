***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 17:17
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015583
BIST
17:272.297
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 45,35
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.302
En Düşük
2.264
17:2714,7091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0256
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:2716,1618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0561
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:27911,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,64
|Açılış
|: 911,79
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ARMDA
|78,10
|6.833.425
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.689.510
|% 9,98
|
|ULKER
|17,11
|288.689.112
|% 9,96
|
|AYGAZ
|30,26
|122.451.068
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.764.697
|% 9,95
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,63
|1.797.722.594
|% -5,70
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,86
|22.147.694
|% -4,24
|
|MZHLD
|31,54
|2.014.553
|% -4,02
|
|GARAN
|12,58
|3.702.158.037
|% 1,04
|
|THYAO
|33,18
|2.855.004.555
|% 1,22
|
|KRDMD
|15,82
|2.669.944.847
|% 1,41
|
|SISE
|16,09
|2.479.383.574
|% 4,68
|
|AKBNK
|7,58
|2.416.494.445
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,51
|1.674.736.854
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,58
|2.416.494.445
|% 3,69
|
|KARSN
|5,63
|1.797.722.594
|% -5,70
|
|GARAN
|12,58
|3.702.158.037
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,15
|1.118.994.796
|% 0,97
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7027
|14,7091
|% 0,17
|
|Euro
|16,1467
|16,1640
|% -0,33
|
|Sterlin
|19,2390
|19,3355
|% 0,22
|
|Frank
|15,8090
|15,9042
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9087
|3,9283
|% 0,16
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,67
|
|Altın Gr.
|910
|910
|0,97
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,14
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,51
|
Seans Raporu
17:25
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 09 artarak (% 2.28 ) 2, 558
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17:39XU100
Endeks 2, 297 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2 üstünde . İşlem hacmi 44, 319.00 milyon TL de
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17:39KOZAA
Yüzde 6.76 oranında artışla 28.10 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 004, 947 adet işlem
-
17:38EKGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 666, 947, 440 adet işlem
-
17:37TUPRS
Yüzde 5.06 oranında artışla 238.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 986, 679 adet işlem