***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 17:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015584
BIST
17:262.296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 44,70
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.302
En Düşük
2.264
17:2614,7091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0256
|Açılış
|: 105,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 104,3900
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:2616,1618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0561
|Açılış
|: 24,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9500
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:2611,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,13
|Açılış
|: 11,51
|
|Önceki Kapanış
|: 11,64
|
11,76
En Düşük
11,48
BIST En Aktif Hisseler17:26
|ARMDA
|78,10
|6.833.425
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.689.510
|% 9,98
|
|ULKER
|17,11
|288.689.112
|% 9,96
|
|AYGAZ
|30,26
|122.451.068
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.764.697
|% 9,95
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,63
|1.797.722.594
|% -5,70
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,86
|22.147.694
|% -4,24
|
|MZHLD
|31,54
|2.014.553
|% -4,02
|
|GARAN
|12,58
|3.702.158.037
|% 1,04
|
|THYAO
|33,18
|2.855.004.555
|% 1,22
|
|KRDMD
|15,82
|2.669.944.847
|% 1,41
|
|SISE
|16,09
|2.479.383.574
|% 4,68
|
|AKBNK
|7,58
|2.416.494.445
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,51
|1.674.736.854
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,58
|2.416.494.445
|% 3,69
|
|KARSN
|5,63
|1.797.722.594
|% -5,70
|
|GARAN
|12,58
|3.702.158.037
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,15
|1.118.994.796
|% 0,97
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7025
|14,7091
|% 0,17
|
|Euro
|16,1469
|16,1618
|% -0,35
|
|Sterlin
|19,2347
|19,3312
|% 0,19
|
|Frank
|15,8154
|15,9106
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9074
|3,9270
|% 0,13
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,43
|
|Altın Gr.
|911
|911
|1,96
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,40
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,42
|
Seans Raporu
17:26
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