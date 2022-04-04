***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 17:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015585
BIST
17:372.301
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 49,78
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.303
En Düşük
2.264
17:3714,7120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:3716,1759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0420
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:37912,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,43
|Açılış
|: 912,57
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ARMDA
|78,10
|6.834.284
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.798.359
|% 9,98
|
|ULKER
|17,11
|289.467.428
|% 9,96
|
|AYGAZ
|30,26
|122.456.757
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.768.670
|% 9,95
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,65
|1.816.509.906
|% -5,36
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|TURGG
|209,30
|80.005.252
|% -4,03
|
|PAPIL
|19,93
|22.247.732
|% -3,91
|
|GARAN
|12,59
|3.736.678.832
|% 1,12
|
|THYAO
|33,16
|2.879.211.067
|% 1,16
|
|KRDMD
|15,84
|2.720.441.375
|% 1,54
|
|SISE
|16,13
|2.500.447.164
|% 4,94
|
|AKBNK
|7,61
|2.456.723.604
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.694.138.628
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,61
|2.456.723.604
|% 4,10
|
|KARSN
|5,65
|1.816.509.906
|% -5,36
|
|GARAN
|12,59
|3.736.678.832
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,15
|1.121.366.544
|% 0,97
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7016
|14,7131
|% 0,20
|
|Euro
|16,1561
|16,1680
|% -0,31
|
|Sterlin
|19,2260
|19,3224
|% 0,15
|
|Frank
|15,7980
|15,8932
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9063
|3,9259
|% 0,10
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,97
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,64
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,23
|
Seans Raporu
17:35
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17:50DAPGM
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Yüzde 6.84 oranında artışla 28.12 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 949, 618 adet işlem
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 15 artarak (% 2.13 ) 2, 067