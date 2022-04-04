***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 17:19
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015587
BIST
17:082.300
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 48,42
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.302
En Düşük
2.264
17:0814,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0175
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:0816,1597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0582
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:08910,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,97
|Açılış
|: 910,11
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:08
|ARMDA
|78,10
|6.756.106
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.495.291
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|122.393.967
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.899.558
|% 9,94
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,68
|1.733.953.817
|% -4,86
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,89
|21.719.285
|% -4,10
|
|MZHLD
|31,60
|1.745.943
|% -3,83
|
|GARAN
|12,59
|3.505.890.932
|% 1,12
|
|THYAO
|33,26
|2.680.801.530
|% 1,46
|
|SISE
|16,13
|2.386.285.389
|% 4,94
|
|KRDMD
|15,82
|2.313.248.293
|% 1,41
|
|AKBNK
|7,60
|2.307.892.205
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,50
|1.550.980.021
|% 4,60
|
|AKBNK
|7,60
|2.307.892.205
|% 3,97
|
|KARSN
|5,68
|1.733.953.817
|% -4,86
|
|GARAN
|12,59
|3.505.890.932
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,16
|1.090.353.300
|% 1,22
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6941
|14,7010
|% 0,12
|
|Euro
|16,1517
|16,1597
|% -0,36
|
|Sterlin
|19,2085
|19,3048
|% 0,06
|
|Frank
|15,8080
|15,9032
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9042
|3,9238
|% 0,05
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,41
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.143
|30,00
|
|Tam
|6.023
|6.173
|28,64
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|13,86
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,23
|