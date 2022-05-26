***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
26.05.2022 17:00
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032734
BIST
16:552.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 32,05
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.453
En Düşük
2.421
16:5516,3191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0455
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2734
16:5517,5237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0542
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
16:55970,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,32
|Açılış
|: 970,44
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler16:55
|GESAN
|26,18
|121.276.212
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|105.941.973
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|29.841.505
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.782.391
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|167.636.520
|% 9,89
|
|KZBGY
|75,15
|47.042.433
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|194.045.323
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|41.798.399
|% -9,83
|
|HUNER
|2,55
|65.887.449
|% -6,25
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|43,90
|4.839.494.559
|% 2,91
|
|SISE
|21,08
|2.372.602.865
|% 0,19
|
|KARSN
|6,34
|1.677.068.189
|% 8,93
|
|ARCLK
|79,00
|1.428.799.152
|% 6,18
|
|KOZAL
|190,50
|1.379.316.851
|% 1,71
|
|KARSN
|6,34
|1.677.068.189
|% 8,93
|
|SKBNK
|1,33
|310.787.444
|% 5,56
|
|HALKB
|5,60
|868.815.457
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,62
|390.640.504
|% 0,77
|
|DOHOL
|3,79
|550.930.594
|% 3,84
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3110
|16,3191
|% -0,28
|
|Euro
|17,4910
|17,5237
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,4904
|20,5932
|% -0,13
|
|Frank
|16,9545
|17,0566
|% 0,11
|
|Riyal
|4,3405
|4,3623
|% -0,17
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,55
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.546
|-23,00
|
|Tam
|6.428
|6.590
|-14,87
|
|Yarım
|3.107
|3.188
|-7,20
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,41
|
Seans Raporu
16:55
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17:10KGYO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 24 artarak (% 1.49 ) 2, 201
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17:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLHO, RODRG, GESAN, MPARK, OYYAT, LIDFA