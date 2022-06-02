***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2022 09:42
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034130
BIST
10:292.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 12,00
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.576
10:2916,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0659
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4695
En Düşük
16,3796
10:2917,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1998
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6958
En Düşük
17,4621
10:29980,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,77
|Açılış
|: 980,00
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:29
|OZRDN
|14,20
|2.067.051
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|ULUUN
|16,88
|138.516.598
|% 7,86
|
|AKSGY
|2,32
|11.208.928
|% 7,41
|
|EPLAS
|18,58
|15.712.140
|% 7,21
|
|KRSTL
|7,52
|3.624.888
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,87
|71.721.540
|% -8,41
|
|MRGYO
|1,58
|4.031.414
|% -3,66
|
|AVGYO
|2,72
|3.371.210
|% -2,86
|
|IHLGM
|0,76
|13.291.412
|% -2,56
|
|THYAO
|49,98
|1.050.446.392
|% 1,46
|
|PETKM
|10,34
|373.070.937
|% 2,48
|
|SASA
|37,62
|297.196.924
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,10
|291.008.197
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|244.313.313
|% 1,48
|
|EKGYO
|2,86
|157.972.788
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,81
|244.313.313
|% 1,48
|
|TSKB
|2,27
|91.125.250
|% -1,30
|
|PETKM
|10,34
|373.070.937
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,91
|132.158.101
|% 0,93
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4508
|16,4581
|% 0,40
|
|Euro
|17,6552
|17,6958
|% 1,14
|
|Sterlin
|20,5720
|20,6752
|% 0,82
|
|Frank
|17,1058
|17,2088
|% 0,92
|
|Riyal
|4,3764
|4,3984
|% 0,43
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|5,20
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,56
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|21,99
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,08
|