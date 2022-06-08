***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 16:20
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035810
BIST
16:592.635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -13,16
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:5917,1156
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3614
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:5918,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 0,4664
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:591.020,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 23,04
|Açılış
|: 1.020,87
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ACSEL
|55,35
|20.184.319
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.591.985
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,56
|467.624.698
|% 9,51
|
|FADE
|6,91
|75.528.851
|% 7,30
|
|TMSN
|30,92
|371.320.927
|% 6,84
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|91.468.342
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,23
|107.747.529
|% -9,26
|
|TETMT
|242,80
|28.204.872
|% -7,65
|
|OYYAT
|78,75
|79.826.348
|% -7,35
|
|EKGYO
|2,84
|832.270.403
|% 0,00
|
|GZNMI
|38,68
|742.922.764
|% 0,68
|
|KOZAL
|201,50
|733.557.920
|% -1,52
|
|PGSUS
|162,20
|562.432.620
|% 2,72
|
|ODAS
|3,00
|488.988.016
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,27
|383.422.163
|% 4,96
|
|ODAS
|3,00
|488.988.016
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,88
|213.399.144
|% 2,17
|
|HLGYO
|2,25
|91.055.153
|% -5,06
|
|ADESE
|0,77
|28.419.662
|% -1,28
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1061
|17,1198
|% 2,18
|
|Euro
|18,4035
|18,4366
|% 2,58
|
|Sterlin
|21,4555
|21,5631
|% 2,03
|
|Frank
|17,5345
|17,6402
|% 2,21
|
|Riyal
|4,5536
|4,5765
|% 2,26
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|1,66
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|21,58
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|165,00
|
|Tam
|6.779
|6.949
|165,04
|
|Yarım
|3.276
|3.362
|79,84
|
|Çeyrek
|1.643
|1.681
|39,92
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,14
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,84
|
Seans Raporu
16:57
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