***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 16:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035828
BIST
17:522.553
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -95,63
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.544
17:5217,1298
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3756
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:5218,4455
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 0,4722
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:521.019,90
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 22,07
|Açılış
|: 1.019,90
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ACSEL
|55,35
|21.884.228
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.939.912
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,14
|558.889.613
|% 7,48
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|FONET
|11,70
|88.544.461
|% 5,79
|
|OYYAT
|76,50
|87.410.559
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|109.278.837
|% -9,90
|
|TETMT
|237,90
|30.599.351
|% -9,51
|
|TOASO
|66,55
|1.653.370.112
|% -9,27
|
|THYAO
|47,62
|6.134.915.305
|% -1,73
|
|SISE
|22,08
|3.645.838.832
|% -4,33
|
|SASA
|43,44
|2.798.630.337
|% -0,09
|
|KRDMD
|14,82
|2.478.543.644
|% -1,98
|
|EREGL
|34,42
|2.361.852.580
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,72
|954.833.420
|% -4,23
|
|SEGYO
|1,25
|412.837.433
|% 3,31
|
|TSKB
|2,33
|612.571.046
|% -3,32
|
|DOHOL
|4,07
|1.027.135.184
|% -4,24
|
|YKBNK
|4,67
|1.011.748.759
|% -4,30
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1010
|17,1133
|% 2,14
|
|Euro
|18,3849
|18,4240
|% 2,51
|
|Sterlin
|21,3859
|21,4931
|% 1,70
|
|Frank
|17,4809
|17,5862
|% 1,89
|
|Riyal
|4,5428
|4,5656
|% 2,02
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,16
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,16
|