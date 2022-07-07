***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 12:20
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042913
BIST
12:142.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,61
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:1417,3017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0862
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:1417,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1455
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:14968,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,75
|Açılış
|: 968,46
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:14
|RUBNS
|15,12
|3.215.026
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.394.158
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|IZFAS
|2,44
|2.331.299
|% 8,65
|
|KONYA
|1.077,30
|49.727.043
|% 8,63
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,40
|1.602.437
|% -4,04
|
|EUKYO
|3,24
|148.468
|% -2,99
|
|ULUSE
|181,50
|8.724.509
|% -2,58
|
|OYLUM
|2,69
|5.351.739
|% -2,54
|
|THYAO
|48,24
|1.162.896.858
|% -0,37
|
|SISE
|21,36
|612.079.963
|% 0,00
|
|EREGL
|26,08
|592.178.254
|% -2,18
|
|SASA
|41,14
|448.045.568
|% 2,08
|
|TUPRS
|238,70
|421.410.124
|% -2,49
|
|YKBNK
|4,23
|240.590.668
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,74
|143.778.028
|% -0,72
|
|AKBNK
|8,00
|305.020.537
|% 1,14
|
|TSKB
|2,03
|74.187.097
|% 0,50
|
|ODAS
|2,79
|100.825.066
|% 0,72
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2967
|17,3017
|% 0,50
|
|Euro
|17,6668
|17,6935
|% 0,83
|
|Sterlin
|20,6291
|20,7325
|% 0,82
|
|Frank
|17,7153
|17,8221
|% 0,31
|
|Riyal
|4,5927
|4,6157
|% 0,45
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,87
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
|
|Tam
|6.511
|6.603
|-5,00
|
|Yarım
|3.187
|3.229
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.614
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,09
|