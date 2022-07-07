***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 12:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042917
BIST
12:122.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,34
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:1217,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0875
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:1217,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1521
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:12968,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,75
|Açılış
|: 968,46
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:12
|RUBNS
|15,12
|3.198.167
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.352.587
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|KONYA
|1.079,80
|49.017.133
|% 8,88
|
|IZFAS
|2,44
|2.297.984
|% 8,65
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,40
|1.602.437
|% -4,04
|
|EUKYO
|3,24
|147.564
|% -2,99
|
|OYLUM
|2,69
|5.250.453
|% -2,54
|
|KOZAL
|165,10
|388.221.712
|% -2,45
|
|THYAO
|48,24
|1.158.442.283
|% -0,37
|
|SISE
|21,38
|608.980.484
|% 0,09
|
|EREGL
|26,14
|581.309.807
|% -1,95
|
|SASA
|41,16
|442.707.479
|% 2,13
|
|TUPRS
|238,90
|403.333.963
|% -2,41
|
|YKBNK
|4,24
|240.026.816
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,73
|137.403.894
|% -1,09
|
|AKBNK
|8,00
|302.530.226
|% 1,14
|
|ODAS
|2,79
|100.672.004
|% 0,72
|
|TSKB
|2,02
|73.556.689
|% 0,00
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2957
|17,3030
|% 0,51
|
|Euro
|17,6740
|17,7001
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,6233
|20,7267
|% 0,79
|
|Frank
|17,7133
|17,8200
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5924
|4,6155
|% 0,45
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,07
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,28
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
|
|Tam
|6.510
|6.601
|-7,00
|
|Yarım
|3.186
|3.228
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,37
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,29
|
Seans Raporu
12:12
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-
12:27XU100
Endeks 2, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 9, 156.00 milyon TL de
-
12:27KOZAL
Yüzde -11.40 oranında düşüşle 165.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 375, 006 adet işlem
-
12:25KOZAL
Yüzde -11.51 oranında düşüşle 165.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 356, 588 adet işlem
-
12:23IZFAS
Yüzde -54.48 oranında düşüşle 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 940, 165 adet işlem
-
12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TUPRS, KRDMD