***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 12:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042923
BIST
12:512.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:5117,2895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0740
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:5117,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1577
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:51970,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,35
|Açılış
|: 970,06
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:51
|RUBNS
|15,12
|3.338.738
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.787.428
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|IZFAS
|2,46
|2.997.959
|% 9,54
|
|FONET
|13,82
|15.940.382
|% 9,08
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,30
|1.746.558
|% -4,16
|
|EUKYO
|3,24
|160.739
|% -2,99
|
|OYLUM
|2,68
|6.662.629
|% -2,90
|
|ULUSE
|181,80
|8.985.545
|% -2,42
|
|THYAO
|48,66
|1.421.821.488
|% 0,50
|
|SISE
|21,40
|643.576.709
|% 0,19
|
|EREGL
|26,12
|640.805.528
|% -2,03
|
|TUPRS
|239,40
|488.206.557
|% -2,21
|
|SASA
|41,16
|485.050.447
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,26
|268.436.615
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,77
|170.807.508
|% 0,36
|
|ODAS
|2,81
|122.233.897
|% 1,44
|
|TSKB
|2,03
|82.388.184
|% 0,50
|
|AKBNK
|8,03
|321.332.930
|% 1,52
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2852
|17,2895
|% 0,43
|
|Euro
|17,6777
|17,7057
|% 0,90
|
|Sterlin
|20,6826
|20,7863
|% 1,08
|
|Frank
|17,7275
|17,8343
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5935
|4,6165
|% 0,47
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,83
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,44
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.620
|-16,00
|
|Tam
|6.518
|6.608
|0,00
|
|Yarım
|3.190
|3.231
|0,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,42
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,18
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,11
|