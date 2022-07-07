***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 12:24
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042924
BIST
12:122.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,08
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:1217,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0875
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:1217,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1521
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:12968,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,25
|Açılış
|: 968,96
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:10
|RUBNS
|15,12
|3.206.408
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.362.575
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,78
|14.729.502
|% 8,76
|
|KONYA
|1.073,60
|49.510.951
|% 8,26
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,40
|1.602.437
|% -4,04
|
|EUKYO
|3,24
|148.465
|% -2,99
|
|ULUSE
|181,50
|8.711.441
|% -2,58
|
|OYLUM
|2,69
|5.255.833
|% -2,54
|
|THYAO
|48,24
|1.161.856.915
|% -0,37
|
|SISE
|21,38
|610.194.578
|% 0,09
|
|EREGL
|26,12
|586.046.846
|% -2,03
|
|SASA
|41,18
|445.067.964
|% 2,18
|
|TUPRS
|238,70
|413.153.133
|% -2,49
|
|YKBNK
|4,23
|240.335.181
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,74
|143.622.143
|% -0,72
|
|AKBNK
|8,00
|304.133.653
|% 1,14
|
|ODAS
|2,79
|100.687.375
|% 0,72
|
|TSKB
|2,03
|73.668.343
|% 0,50
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2940
|17,3034
|% 0,51
|
|Euro
|17,6731
|17,7010
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,6317
|20,7352
|% 0,83
|
|Frank
|17,7179
|17,8247
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5929
|4,6159
|% 0,45
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,87
|
|Altın Gr.
|967
|968
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
|
|Tam
|6.507
|6.599
|-9,00
|
|Yarım
|3.185
|3.227
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,18
|