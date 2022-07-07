***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 12:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042928
BIST
12:262.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,02
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:2617,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0877
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:2617,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1661
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:26969,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,14
|Açılış
|: 969,85
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:26
|IZFAS
|2,47
|2.690.125
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.260.356
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.551.170
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,82
|15.772.422
|% 9,08
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|177,50
|8.823.835
|% -4,72
|
|KZBGY
|85,20
|1.719.035
|% -4,27
|
|EUKYO
|3,24
|158.339
|% -2,99
|
|OYLUM
|2,69
|5.603.111
|% -2,54
|
|THYAO
|48,28
|1.193.028.634
|% -0,29
|
|SISE
|21,42
|622.020.205
|% 0,28
|
|EREGL
|26,14
|610.590.958
|% -1,95
|
|SASA
|41,22
|462.246.002
|% 2,28
|
|TUPRS
|239,10
|443.445.600
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,25
|248.512.880
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,74
|152.859.353
|% -0,72
|
|TSKB
|2,04
|80.423.902
|% 0,99
|
|AKBNK
|8,02
|310.719.201
|% 1,39
|
|ISCTR
|4,47
|165.772.502
|% 0,68
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2891
|17,3032
|% 0,51
|
|Euro
|17,6866
|17,7141
|% 0,95
|
|Sterlin
|20,6597
|20,7633
|% 0,97
|
|Frank
|17,7175
|17,8242
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5951
|4,6181
|% 0,50
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,87
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
|
|Tam
|6.511
|6.603
|-5,00
|
|Yarım
|3.187
|3.229
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.614
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,09
|