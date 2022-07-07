***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 12:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042929
BIST
12:462.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,26
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:4617,2963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0808
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:4617,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1708
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7188
En Düşük
17,5271
12:46970,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,48
|Açılış
|: 970,21
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:44
|IZFAS
|2,47
|2.955.306
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.315.756
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.732.082
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,82
|15.903.712
|% 9,08
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|177,30
|8.972.072
|% -4,83
|
|KZBGY
|85,15
|1.733.348
|% -4,33
|
|EUKYO
|3,24
|159.927
|% -2,99
|
|OYLUM
|2,68
|6.561.799
|% -2,90
|
|THYAO
|48,44
|1.281.826.386
|% 0,04
|
|EREGL
|26,10
|632.861.035
|% -2,10
|
|SISE
|21,42
|630.650.820
|% 0,28
|
|SASA
|41,18
|479.547.711
|% 2,18
|
|TUPRS
|238,90
|460.171.122
|% -2,41
|
|YKBNK
|4,25
|261.040.687
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,76
|161.479.364
|% 0,00
|
|ODAS
|2,79
|112.869.840
|% 0,72
|
|TSKB
|2,04
|82.192.025
|% 0,99
|
|AKBNK
|8,02
|316.417.736
|% 1,39
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2863
|17,2943
|% 0,46
|
|Euro
|17,6851
|17,7133
|% 0,94
|
|Sterlin
|20,6810
|20,7847
|% 1,07
|
|Frank
|17,7234
|17,8301
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5934
|4,6164
|% 0,47
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,63
|
|Altın Gr.
|969
|970
|6,93
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|-18,00
|
|Tam
|6.520
|6.609
|1,00
|
|Yarım
|3.191
|3.232
|1,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,44
|